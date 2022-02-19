Джонсон и Зеленский призвали Путина к переговорам по Донбассу

Об этом заявила канцелярия британского премьера, сообщает ТАСС.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия слишком мягка со своими соперниками: нас пинают со всех сторон, а мы собираемся на переговоры – надо вести себя более жестко по отношению к Украине.

«Для чего Путину встречаться с Зеленским? Хватит нам встреч в нормандском формате и Минских соглашений. Необходимо признание независимости ДНР и ЛНР, оказание им военно-технической помощи; ведение санкций против Украины, которые мы ввели, но не выполняем с 2018 года; и блокировка всех транспортных систем: сухопутных, морских и воздушных. С нами вон как поступают: нас пинают со всех сторон, а мы еще с кем-то переговариваться собираемся», - заключил Багдасаров.

