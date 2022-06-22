Джонсон считает, что Украине не следует «отдавать территории в обмен на мир»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению британского лидера, территория страны должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля». Джонсон отметил, что страны должны помогать Украины оказать стратегическое сопротивление, однако это их кризис и они сами должны принимать решения.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияБорис Джонсон
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