Джо Байден анонсировал новые санкции против России
Президент США Джо Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую и неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
По его словам, уже на этой неделе американские власти введут новые санкции против людей и кампаний, связанных со спецоперацией России на Украине.
«Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддерживают российскую военную машину», - сказал американский лидер.
Ранее источники агентства Bloomberg заявили, что новые санкции США коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса России, сообщает RT.
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