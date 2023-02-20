Джо Байден анонсировал новые санкции против России

Президент США Джо Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую и неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

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По его словам, уже на этой неделе американские власти введут новые санкции против людей и кампаний, связанных со спецоперацией России на Украине.

«Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддерживают российскую военную машину», - сказал американский лидер.

Ранее источники агентства Bloomberg заявили, что новые санкции США коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса России, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
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