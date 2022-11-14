Джиму Керри запретили въезд в Россию
Канадско-американский актёр Джим Керри попал в список граждан Канады, которым был запрещён въезд на территорию России.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, российские власти приняли такое решение в ответ на канадские санкции против «руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными».
«На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе – высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса», - добавили в МИД РФ.
Ранее 60-летний Джим Керри заявил, что планирует завершить свою актёрскую карьеру, так как желает насладиться спокойной жизнью и отдохнуть от работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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