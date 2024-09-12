Джей Ди Вэнс раскрыл детали мирного плана Дольда Трампа по Украине

Мирный план Дональда Трампа по Украине предусматривает заморозку военных действий по линии соприкосновения армий двух стран с созданием демилитаризированной зоны. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, сообщает «Российская газета».

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву

По его словам, Киев должен будет отказаться от вступления страны в НАТО.

Джей Ди Вэнс отметил, что восстанавливать Украину, по словам Трампа, будут европейские государства.

«Германия и другие члены Евросоюза, так как американские налогоплательщики итак были чрезмерно щедры к украинцам», - подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОУкраинаДональд Трамп

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