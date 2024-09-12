Джей Ди Вэнс раскрыл детали мирного плана Дольда Трампа по Украине

По его словам, Киев должен будет отказаться от вступления страны в НАТО.

Джей Ди Вэнс отметил, что восстанавливать Украину, по словам Трампа, будут европейские государства.

«Германия и другие члены Евросоюза, так как американские налогоплательщики итак были чрезмерно щедры к украинцам», - подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

