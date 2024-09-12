Джей Ди Вэнс раскрыл детали мирного плана Дольда Трампа по Украине
Мирный план Дональда Трампа по Украине предусматривает заморозку военных действий по линии соприкосновения армий двух стран с созданием демилитаризированной зоны. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, сообщает «Российская газета».
По его словам, Киев должен будет отказаться от вступления страны в НАТО.
Джей Ди Вэнс отметил, что восстанавливать Украину, по словам Трампа, будут европейские государства.
«Германия и другие члены Евросоюза, так как американские налогоплательщики итак были чрезмерно щедры к украинцам», - подчеркнул политик.
Ранее Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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