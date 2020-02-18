В Кремле отреагировали на расследование голландского журналиста по МН17

В Кремле считают расследование голландского журналиста по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе свидетельством правоты российской стороны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что РФ было отказано в возможности быть участницей международной следственной группы. Именно по этой причине, по словам Пескова, Москва всегда с недоверием относились к поспешным заключениям.

Напомним, ранее нидерландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф обнародовал документы, из которых следует, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК «Бук», способного сбить малайзийский Boeing на Украине в 2014 году, подчёркивает RT.