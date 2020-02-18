В Кремле отреагировали на расследование голландского журналиста по МН17
В Кремле считают расследование голландского журналиста по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе свидетельством правоты российской стороны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что РФ было отказано в возможности быть участницей международной следственной группы. Именно по этой причине, по словам Пескова, Москва всегда с недоверием относились к поспешным заключениям.
Напомним, ранее нидерландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф обнародовал документы, из которых следует, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК «Бук», способного сбить малайзийский Boeing на Украине в 2014 году, подчёркивает RT.
Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН отказался отвечать на вопрос, повлияют ли новые документы на ход следствия в Нидерландах.
«Я не слежу за ходом следствия по одной простой причине: я считаю, что оно заранее ангажировано, виновные назначены заранее. Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего комментировать я не могу», - заявил он.
Самолёт авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Следствие установило, что самолёт был сбит ракетой.
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