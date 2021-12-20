Двух германских дипломатов объявили персонами нон грата в России

В сообщении говорится, что в российское внешнеполитическое ведомство был вызван Полномочный посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, которому был заявлен «решительный протест в связи с недружественным решением» о высылке из Германии двух дипломатических сотрудников российского посольства.

Дипломату указали, что обвинительный приговор в отношении гражданина РФ по делу об убийстве одного из бывших лидеров террористических бандформирований, который стал основанием для высылки, в России считают несправедливым и необъективным.

«Российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа», - отмечается в заявлении МИД РФ.

Полномочному послу ФРГ в РФ сообщили, что в ответ на решение Германии, персонами нон грата в России объявлены два дипломатических сотрудника германского посольства.

Ранее Высший суд Берлина в среду вынес решение признать виновным гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ.