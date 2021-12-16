МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет адекватные и симметричные ответные меры после решения властей ФРГ выслать из страны двух российских дипломатов, сообщает RT.

Канцлер ФРГ Шольц одобрил высылку российских дипломатов

По её словам, принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял.

«Если в Берлине приняли такое решение, а мы понимаем, что решение суда было политизированным, оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов... значит, мы будем отвечать», — подчеркнула Захарова.

Ранее Высший суд Берлина в среду вынес решение признать виновным гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаГерманияМИД РФМария Захарова
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