МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из ФРГ

По её словам, принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял.

«Если в Берлине приняли такое решение, а мы понимаем, что решение суда было политизированным, оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов... значит, мы будем отвечать», — подчеркнула Захарова.

Ранее Высший суд Берлина в среду вынес решение признать виновным гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ.