«Двойные стандарты». Барщевский рассказал, как ведут юридическую войну с Россией

«Я не сторонник выражения "гибридная война", но оно имеет право на существование. Нас пытаются давить санкциями, нас пытаются унизить допинговыми скандалами в области спорта, все вакцины в мире хорошие, единственная нехорошая – наша вакцина, наши поправки в Конституцию Венецианская комиссия считает несоответствующими их представлениям, наши выборы недемократичные и непрозрачные. Все, что у нас – все плохо», - объяснил суть этой войны Барщевский.

По его словам, еще одним аспектом этой войны является политика «двойных стандартов».

«Когда на Западе в отношении демонстрантов применяют водометы и резиновые пули – это нормально, а когда у нас в отношении демонстрантов применяются задержания – это уже насилие. Вот вам яркий пример двойных стандартов», - пояснил юрист.

В этой связи он читает, что Россия должна вести себя более активно и независимо, у нее для этого есть правовые механизмы. Например, решения иностранных судов в России могут исполняться, только если решение этого суда соответствует нормам российского права. Также Россия должна отстаивать свои права при заключении международных соглашений, уверен собеседник НСН. Например, иностранные юристы могут свободно работать в России, в то время как российских юристов в их странах «на порог не пускают», отметил Барщевский.

Ранее юрист и политик, один из авторов конституции РФ Сергей Шахрай в эфире НСН выразил уверенность, что проблема верховенства конституции России над нормами международного права юридически была безупречно решена в прежнем варианте основного закона.

