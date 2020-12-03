Глава Минюста рассказал об объявленной России юридической войне

«Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», - сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Ранее Константин Чуйченко заявил, что каждый автолюбитель когда-либо получал штрафы за нарушение правил вождения, и он также не исключение. По его словам, уме и сейчас время от времени приходят уведомления о нарушениях и выписанных за них штрафах, передает телеканал «360».

