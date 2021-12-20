«Двойной удар по палачам!» «Рэкетир на пенсии» верит, что закон о пытках остановит беспредел

Законопроект об ужесточении наказания за пытки может остановить беспредел в тюрьмах, однако власти пока предпринимают противоречивые действия, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский.

Ранее в понедельник в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за пытки, организованные представителями власти. Как отметил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, надругательство над заключенными и их унижение не могут быть оправданы никакими благими намерениями.