«Двойной удар по палачам!» «Рэкетир на пенсии» верит, что закон о пытках остановит беспредел
Закон будет висеть дамокловым мячом над «начальничками», плюс воры решили не считать жертв пыток низшей кастой, рассказал НСН Михаил Орский.
Законопроект об ужесточении наказания за пытки может остановить беспредел в тюрьмах, однако власти пока предпринимают противоречивые действия, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский.
Ранее в понедельник в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за пытки, организованные представителями власти. Как отметил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, надругательство над заключенными и их унижение не могут быть оправданы никакими благими намерениями.
«Естественно, если это постановление поможет остановить беспредел и напугает организаторов, как из числа руководящих сотрудников, так и непосредственных исполнителей-палачей, это будет огромное облегчение для всех несчастных безответных зэков, я очень на это надеюсь», - сказал Орский.
При этом он отметил, что по проблеме пыток нанесен «двойной удар».
«Удары по этой чудовищной практике нанесены с двух сторон. Во-первых, этот закон, с другой стороны – вроде бы как воры приняли наконец решение о том, чтобы не считать подвергнутых этим издевательствам «опущенными», и они не будут переводиться в низшую касту. Да, конечно, остается чисто физическая боль, но вопрос понижения социального статуса и чудовищного морального унижения, получается, снят ворами с повестки дня», - пояснил «рэкетир на пенсии».
Орский также указал на противоречия в действиях властей.
«Одной рукой власть пишет этот закон о введении уголовной статьи за пытки, которая теперь будет дамокловым мечом висеть над этими начальничками, а другой рукой - повышают начальника Управления ФСИН по Иркутской области (Леонида Сагалакова, подавившего бунт в ангарской колонии – прим. НСН) с полковника до генерала. Кто их там разберет, что у них в голове?» - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».
«Авторитетный писатель» также рассказал, что сам попадал в так называемую «идеологическую пресс-хату».
В начале октября правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. Служебный видеоархив вывез из России и передал правозащитникам программист и бывший заключенный Сергей Савельев.
После проверки информации о пытках заключённых из УФСИН по Саратовской области были уволены 18 сотрудников, возбуждено семь уголовных дел, отмечает РБК.
25 ноября президент России Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова. При этом в Кремле заявили, что это не связано с публичным скандалом по поводу пыток в саратовской колонии.
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