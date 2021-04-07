Двое турецких военных погибли на севере Сирии

Двое турецких военных погибли под обстрелом в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

«Заповедник гоблинов». Военный историк сравнил Идлиб с Донбассом

По данным ведомства, ответственность за гибель лежит на членах "Рабочей партии Курдистана"/"Силы народной самообороны". Отмечается,что инцидент произошел на северной границе САР, в районе проведения военной операции ВС Турции и протурецких вооружённых формирований под названием "Оливковая ветвь".

Оборонное ведомство заявило, что турецкие военные ответным огнем нейтрализовали троих членов РПК/СНС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ГибельТурцияСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры