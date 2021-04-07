Двое турецких военных погибли на севере Сирии
Двое турецких военных погибли под обстрелом в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
По данным ведомства, ответственность за гибель лежит на членах "Рабочей партии Курдистана"/"Силы народной самообороны". Отмечается,что инцидент произошел на северной границе САР, в районе проведения военной операции ВС Турции и протурецких вооружённых формирований под названием "Оливковая ветвь".
Оборонное ведомство заявило, что турецкие военные ответным огнем нейтрализовали троих членов РПК/СНС.
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