«Заповедник гоблинов». Военный историк сравнил Идлиб с Донбассом

«Идлиб занимает не одна сила, а целый конгломерат группировок, которые турки хоть и держат под крылом, но в общем и целом они пользуются значительной степенью автономии. Это сборище не на 100% управляется Турцией, это касается даже протурецких группировок. Они совершенно не против подкинуть правительству проблем. Поэтому перемирия там соблюдаются хуже, чем даже на Донбассе. Эти группировки затевают частные операции, разборки между собой. Само существование этого анклава – результат закулисных договоренностей с Турцией и при любой оказии их пересмотрят, ведь Сирия рассматривает Идлиб как свою территорию. Но сейчас это такой заповедник разнообразных гоблинов, объединенных только общим врагом - сирийским государством Асада», - объяснил историк.

Однако в перспективы крупной операции в этом районе в ближайшее время Норин не верит, так как, по его словам, нет соответствующих подготовок к ней.

«Не похоже, что прямо сейчас там будет проведена какая-то крупная операция, потому что крупная операция видна уже за несколько дней. Тогда начинают активно работать артиллерия и авиация, включая российскую. Вот когда все эти точки расположения боевиков и их склады начнут бомбить, тогда можно ожидать крупное наступление. Так было перед всеми прошлыми крупными наступлениями – за несколько дней до них авиация и тяжелая артиллерия размягчали позиции боевиков и делали это очень тщательно и результативно. Пока российская авиация там не летает толпами и не убивает все, что шевелится и в камуфляже, значит, там пока наступления нет», - объяснил историк.

Также во вторник, как сообщают СМИ, военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных.

