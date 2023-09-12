«Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»

Президент Владимир Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами» в РФ. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают ... что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит», — указал президент.

Как отметил Путин, «очень здорово», когда работающие в других местах люди принимают «внутреннее решение» вернуться в Россию, самоутверждаться и «работать на свою страну».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из РФ в итоге вернутся, однако тем, кто стал врагами страны, вряд ли найдется место здесь, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумРоссияВладимир Путин

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