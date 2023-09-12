«Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»

«Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают ... что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит», — указал президент.

Как отметил Путин, «очень здорово», когда работающие в других местах люди принимают «внутреннее решение» вернуться в Россию, самоутверждаться и «работать на свою страну».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из РФ в итоге вернутся, однако тем, кто стал врагами страны, вряд ли найдется место здесь, напоминает Ura.ru.

