«Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»
Президент Владимир Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами» в РФ. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают ... что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит», — указал президент.
Как отметил Путин, «очень здорово», когда работающие в других местах люди принимают «внутреннее решение» вернуться в Россию, самоутверждаться и «работать на свою страну».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из РФ в итоге вернутся, однако тем, кто стал врагами страны, вряд ли найдется место здесь, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru