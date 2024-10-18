Движение ХАМАС признало гибель своего лидера Яхьи Синвара

Лидер движения ХАМАС Яхьи Синвар погиб. Об этом в телеобращении заявил член политбюро радикальной группировки Халиль аль-Хайя.

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Он также заявил, что произошедшее «только усилит движение».

«ХАМАС продолжит идти по пути, который был проложен его бывшими лидерами», - заключил аль-Хайя.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации Синвара. По словам президента США Джо Байдена, отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраильХамас

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