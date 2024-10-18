«Знал только он»: Убийство Синвара лишило Израиль шансов освободить заложников
Саймон Ципис заявил НСН, что Яхью Синвар был одним из немногих, кто знал, где находятся заложники.
Убийство главы ХАМАС Синвара стало тактической победой, но лишило Израиль шансов освободить заложников, теперь неизвестно, кто знает их местоположение, заявил НСН израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Армия Израиля сообщила, что ликвидировала главу ХАМАС Яхью Синвара на юге сектора Газа. Данные о планах ликвидировать Синвару появилась в СМИ еще в сентябре, однако тогда от операции отказались, опасаясь большого числа жертв. Как сообщал портал N12 со ссылкой на источники, глава политбюро ХАМАС находился в подземных тоннелях под сектором Газа рядом с заложниками, чтобы минимизировать риск ракетного удара. Исполнять обязанности главы политического крыла группировки теперь будет Халед Машаль. Ципис уверен, что Машаль станет следующей целью.
«Убийство самого Яхьи Синвара нанесет лишь моральный ущерб, мотивация продолжать противостояние против Израиля была сейчас сильно подкошена, но только на моральном уровне. Халед Машаль остался фактически единственным и последним лидером ХАМАС. Машаль находится в Катаре, он станет следующей целью. Сейчас решающий момент, когда Израиль это может использовать. Нетаньяху накануне анонсировал амнистию боевикам ХАМАС, если они сдадут оружие. Он призвал боевиков, которые знают о месте нахождения заложников, добровольно выдать их положение», - отметил он.
При этом Ципис подчеркнул, что шансы на освобождение заложников теперь стали совсем ничтожны.
«Проблема в том, что Яхья Синвар был одним из немногих, кто знал, где находятся заложники. Теперь никто фактически не знает судьбу этих людей, там около ста израильтян. С убийством Синвара у родных и близких заложников пропала последняя надежда получить их назад. Это как раз такая дилемма, которая стоит перед Израилем. С одной стороны, убийство Синвара – это тактическая победа, с другой стороны, резко упали шансы освободить заложников», - добавил собеседник НСН.
Израиль занимается ликвидацией руководства ХАМАС уже 28 лет. В разное время целями военных и разведки становились как руководители военного крыла группировки, так и члены политбюро, а также министры. По данным СМИ, в 2024 году помимо Синвара было ликвидировано девять человек. При этом операции по ликвидации проводятся как в сектора Газа, так и за его пределами, передает «Радиоточка НСН».
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