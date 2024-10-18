«Знал только он»: Убийство Синвара лишило Израиль шансов освободить заложников

Убийство главы ХАМАС Синвара стало тактической победой, но лишило Израиль шансов освободить заложников, теперь неизвестно, кто знает их местоположение, заявил НСН израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.

Армия Израиля сообщила, что ликвидировала главу ХАМАС Яхью Синвара на юге сектора Газа. Данные о планах ликвидировать Синвару появилась в СМИ еще в сентябре, однако тогда от операции отказались, опасаясь большого числа жертв. Как сообщал портал N12 со ссылкой на источники, глава политбюро ХАМАС находился в подземных тоннелях под сектором Газа рядом с заложниками, чтобы минимизировать риск ракетного удара. Исполнять обязанности главы политического крыла группировки теперь будет Халед Машаль. Ципис уверен, что Машаль станет следующей целью.