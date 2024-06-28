Две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена, следует из опроса телеканала CNN, которой организовывал мероприятие.
Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%. Демократы в панике после выступления Байдена, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Первые предвыборные дебаты американского лидера США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа прошли накануне в 21:00 по местному времени (04.00 мск пятницы).
Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах заверил, что его физическое самочувствие превосходно, и заодно предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Оба кандидата назвали друг друга худшими в истории президентами США, а также обсудили конфликт на Украине. Трамп пообещал разрешить ситуацию в регионе еще до официального вступления в должность, он назвал предложения Владимира Путина по мирному урегулированию неприемлемыми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru