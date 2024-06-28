Две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

Две трети зрителей предвыборных дебатов в США посчитали, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего конкурента Джо Байдена, следует из опроса телеканала CNN, которой организовывал мероприятие.

Так, победу Трампу отдали 67% зрителей, у Байдена – 33%. Демократы в панике после выступления Байдена, сообщает CNN со ссылкой на источники.