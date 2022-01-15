Два зятя Назарбаева лишились руководящих постов в национальных компаниях
Димаш Досанов, муж младшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой, ушел с поста генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». Об этом говорится на сайте фонда «Самрук-Казына».
«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д. Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», — говорится в пресс-релизе.
Также пост председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз») оставил Кайрат Шарипбаев, который являлся акционером акционерного общества, отмечает Газета.ru.
По казахских данным СМИ, Шарипбаев может быть вторым мужем старшей дочери Назарбаева депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой.
Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что экс-президент Казахстана Назарбаев не сможет повлиять на ситуацию с протестами в республике, поэтому он ушел в «тишину».
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