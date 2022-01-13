Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца

Беспорядки в Казахстане стали трагическими событиями. Об этом на своей странице в Instagram написала младшая дочь экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Алия.

Она поблагодарила граждан Казахстана за поддержку своего отца и выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув неправильность того, что «люди гибнут в мирное время». Назарбаева также пожелала, чтобы «этот жестокий урок» стал последним в истории страны.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что экс-президент Казахстана Назарбаев не сможет повлиять на ситуацию с протестами в республике, поэтому он ушел в «тишину».