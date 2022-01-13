Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца
Беспорядки в Казахстане стали трагическими событиями. Об этом на своей странице в Instagram написала младшая дочь экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Алия.
Она поблагодарила граждан Казахстана за поддержку своего отца и выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув неправильность того, что «люди гибнут в мирное время». Назарбаева также пожелала, чтобы «этот жестокий урок» стал последним в истории страны.
Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что экс-президент Казахстана Назарбаев не сможет повлиять на ситуацию с протестами в республике, поэтому он ушел в «тишину».
Массовые акции протеста стартовали на западе Казахстана в первые дни 2022 года, а потом они распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Причиной митингов стало резкое увеличение стоимости сжиженного газа. Позже митингующие добавили политические лозунги.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и заявил о попытке госпереворота. Он обратился в ОДКБ за помощью, после чего в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы. Сейчас ситуация в республике постепенно стабилизируется. Токаев отправил в отставку старое правительство и назначил новых министров. Вывод миротворческого контингента назначен на 13 января.
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