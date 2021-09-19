Два сторожа заснули в здании челябинского избиркома
Двух спящих сторожей обнаружили ночью в помещении окружной избирательной комиссии Металлургического района Челябинска, сообщает РИА Новости.
Облизбирком разъяснил председателям комиссий о недопустимости таких действий. На фото, которое появилось в интернете видно, как в помещении спят два человека. Как показала проведенная проверка, это сторожа Дома пионеров, где расположен избирательный участок.
Отмечается, что руководство ОИК Металлургического района взяло на особый контроль проверку нахождения посторонних людей ночью на участке.
Как сообщалось, развитие технологий позволяет сделать процесс голосования безопасным, а люди стали чаще пользоваться дистанционными сервисами и лучше понимать механику их работы.
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