Эксперт рассказал о безопасности дистанционного голосования
Развитие технологий позволяет сделать процесс голосования безопасным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя Лаборатории социальных исследований Петра Кирьяна.
«В пандемию это дополнительный аргумент, мы не находимся в помещении с людьми, которые могут быть носителями», — сообщил эксперт. Он также отметил, что люди стали чаще пользоваться дистанционными сервисами и лучше понимать механику их работы, помимо этого, населению импонирует анонимность дистанционного голосования.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что после закрытия избирательных участков бюллетени с переносных ящиков перемещают в Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).
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