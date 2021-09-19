Эксперт рассказал о безопасности дистанционного голосования

Развитие технологий позволяет сделать процесс голосования безопасным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя Лаборатории социальных исследований Петра Кирьяна.

В России стартовал финальный день выборов

«В пандемию это дополнительный аргумент, мы не находимся в помещении с людьми, которые могут быть носителями», — сообщил эксперт. Он также отметил, что люди стали чаще пользоваться дистанционными сервисами и лучше понимать механику их работы, помимо этого, населению импонирует анонимность дистанционного голосования.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что после закрытия избирательных участков бюллетени с переносных ящиков перемещают в Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ВыборыЕдиный День Голосования
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