Новости за ночь: Депутаты Госдумы призвали прекратить блокировку Telegram

В апреле 2018 года суд заблокировал Telegram в России по требованию Роскомнадзора из-за того, что администрация сервиса не предоставила ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей.

У большинства российских пользователей сервис, однако, работает без помех, и есть бесплатные средства для обхода блокировки, отмечают авторы законопроекта. По их мнению, такая декларативная блокировка вредит престижу государственной власти.

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн исообщил журналистам, что сомневается в перспективах принятия такого закона: получится, что любой мессенджер, размещающий информацию от органов власти, можно будет «вытащить из-под установленных законом требований».

