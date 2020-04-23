Новости за ночь: Депутаты Госдумы призвали прекратить блокировку Telegram
Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи законопроект, запрещающий блокировать сервисы, которые органы власти используют для информирования о ситуации в период борьбы с коронавирусом, пишет «Коммерсант». В первую очередь имеется в виду мессенджер Telegram, уточняют они.
В апреле 2018 года суд заблокировал Telegram в России по требованию Роскомнадзора из-за того, что администрация сервиса не предоставила ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей.
У большинства российских пользователей сервис, однако, работает без помех, и есть бесплатные средства для обхода блокировки, отмечают авторы законопроекта. По их мнению, такая декларативная блокировка вредит престижу государственной власти.
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн исообщил журналистам, что сомневается в перспективах принятия такого закона: получится, что любой мессенджер, размещающий информацию от органов власти, можно будет «вытащить из-под установленных законом требований».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- Новости за ночь: В Китае из-за коронавируса «закрыли» Харбин
- Новости за ночь: Депутаты Госдумы призвали прекратить блокировку Telegram
- ФМБА: Препарат мефлохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом
- В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
- Замглавы Следственного комитета Сорочкин снят с должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru