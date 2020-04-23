Новости за ночь: Депутаты Госдумы призвали прекратить блокировку Telegram

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи законопроект, запрещающий блокировать сервисы, которые органы власти используют для информирования о ситуации в период борьбы с коронавирусом, пишет «Коммерсант». В первую очередь имеется в виду мессенджер Telegram, уточняют они.

Роскомнадзор отказался от блокировки почтового сервиса Mailbox.org

В апреле 2018 года суд заблокировал Telegram в России по требованию Роскомнадзора из-за того, что администрация сервиса не предоставила ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей.

У большинства российских пользователей сервис, однако, работает без помех, и есть бесплатные средства для обхода блокировки, отмечают авторы законопроекта. По их мнению, такая декларативная блокировка вредит престижу государственной власти.

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн исообщил журналистам, что сомневается в перспективах принятия такого закона: получится, что любой мессенджер, размещающий информацию от органов власти, можно будет «вытащить из-под установленных законом требований».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаБлокировкаTelegram
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