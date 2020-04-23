Мариничев оценил идею прекращения блокировки Telegram
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили прекратить блокировку Telegram
Депутаты Госдумы РФ Дмитрий Ионин и Федот Тумусов выступили с инициативой прекратить блокировку Telegram, так как это один из сервисов, который информирует о пандемии. Парламентарии от «Справедливой России» направили соответствующий законопроект на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи России. Кремль не стал давать оценку этой идее.
Дмитрий Мариничев: «Идея сама по себе прекрасная – выступить с законодательной инициативой и решить ту проблему, которую сами депутаты и создали. Однако, не будем забывать, Telegram, как сервис, блокируется по решению суда. И как обойдут решение суда инициаторы, для меня остается загадкой. На мой взгляд, было бы гораздо разумнее, если бы депутаты посыпали голову пеплом, покаялись в содеянном, сказав, что были неправы, что так делать было нельзя», – говорит в беседе с НСН Дмитрий Мариничев.
Россияне раскупают модемы и другое телекомоборудование
На прошлой неделе расходы россиян на роутеры и усилители сигнала WiFi выросли почти на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дмитрий Мариничев: «Люди начали обустраивать свой быт, точнее домашний офис. И, естественно, это совершенно новая грань, открывшееся перед нами WiFi-пространство, о котором мы раньше не задумывались. Как было раньше, где-то есть интернет дома, где-то не ловит, а теперь он должен быть везде, всегда и качественный», – отмечает он в эфире НСН.
Россию захлестнула волна кибератак
Виртуальная преступность превзошла уличную. В МВД отмечают, что число онлайн-преступлений с начала года выросло более чем на 80 процентов.
Дмитрий Мариничев: «Действительно, все изолированы, или точнее сказать, самоизолировались, и единственное средство общения – это телеком, режим онлайн. И люди, наверное, имеют достаточно свободного времени, чтобы применить таланты, знания, не совсем должным образом, отсюда и такая статистика. Получается, нужно привыкать к новым реалиям, и особенно уделять внимание пространству вокруг нас. Оно также должна быть безопасным», – комментирует он для НСН.
Для россиян создали новый мессенджер
Российская интернет-компания «Яндекс» заявила о запуске собственного мессенджера.
Дмитрий Мариничев: «Он уже функционирует, и не воспринимайте это, как рекламу. На самом деле, чем больше сервисов и чем выше их качество и возможности, тем выше конкуренция, тем быстрее рождается что-то новое и тем легче нам с вами, пользователям. Хотя, скажу честно, мы привыкаем к чему-то одному и уже не очень-то и хочется переключаться на что-то другое. Так, например, живут пользователи WeChat в Китае. И ломать тогда голову не надо, как у нас сейчас, в каком же мессенджере я общался с нужным мне человеком», – рассуждает в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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