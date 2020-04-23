Мариничев оценил идею прекращения блокировки Telegram

Дмитрий Мариничев: «Он уже функционирует, и не воспринимайте это, как рекламу. На самом деле, чем больше сервисов и чем выше их качество и возможности, тем выше конкуренция, тем быстрее рождается что-то новое и тем легче нам с вами, пользователям. Хотя, скажу честно, мы привыкаем к чему-то одному и уже не очень-то и хочется переключаться на что-то другое. Так, например, живут пользователи WeChat в Китае. И ломать тогда голову не надо, как у нас сейчас, в каком же мессенджере я общался с нужным мне человеком», – рассуждает в интервью НСН Дмитрий Мариничев.

