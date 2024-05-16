Дюмин не сдержал слез во время прощальной речи

Помощник президента РФ, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин не сдержал эмоций на церемонии представления временно исполняющего обязанности нового регионального главы Дмитрия Миляева.

Путин назначил своим помощником губернатора Тульской области Дюмина

Во время прощальной речи Дюмин из-за подступивших слез отошел от кафедры, за которой выступал, утер слёзы, после чего продолжил выступление, передает РБК. «Аллергия», - пошутил он, вернувшись.

Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области был назначен Дмитрий Миляев, сообщило ранее областное правительство. Алексей Дюмин возглавлял Тульскую область с 2016 года.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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