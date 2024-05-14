Путин назначил помощником губернатора Тульской области Дюмина

Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности главы региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С 1996 по 2013 год Дюмин служил в Федеральной службе охраны РФ. В августа 1999 года стал частью группы личной охраны премьер-министра РФ Владимира Путина. В дальнейшем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.

Также помощником президента назначен бывший секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы Администрации президента, передает «Радиоточка НСН».

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