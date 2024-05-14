Путин назначил помощником губернатора Тульской области Дюмина
Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности главы региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.
С 1996 по 2013 год Дюмин служил в Федеральной службе охраны РФ. В августа 1999 года стал частью группы личной охраны премьер-министра РФ Владимира Путина. В дальнейшем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.
Также помощником президента назначен бывший секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы Администрации президента, передает «Радиоточка НСН».
Новость дополняется...
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил руководителей администрации президента
- Путин назначил Патрушева своим помощником
- Путин назначил помощником губернатора Тульской области Дюмина
- Готовившим теракт в Черкесске сторонникам ИГ дали по 18,5 года тюрьмы
- Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области
- Мэр Сочи Копайгородский подал в отставку
- ЕС распространил пошлины на фанеру из РФ на продукцию из Казахстана и Турции
- СК возбудил уголовное дело на главного кадровика Минобороны
- Новый трек Оксимирона за 13 часов набрал полмиллиона просмотров
- Суд арестовал Ярославский судостроительный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru