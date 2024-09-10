В ПВР на улице Высоковольтной в Раменском находятся больше 100 человек

Она уточнила, что в школе также дежурят врачи и психологи. Тяжелораненых людей среди размещенных в ПВР нет.

Директор школы рассказала, что учебный процесс в школе приостановлен. Она отметила, что в школе также находятся ученики и учителя, для них организовано горячее питание.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь над регионами России и Подмосковьем было сбито 144 беспилотника, передает RT. В частности, в Раменском уничтожили 6 дронов, в результате атаки БПЛА ВСУ там получили повреждения два жилых многоквартирных дома на Спортивном проезде, где загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, и Высоковольтной улице, где оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. Погибла 46-летняя женщина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



