Дума ужесточила наказание за порчу имущества с символикой СВО
Госдума приняла проект закона, который ужесточает наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Такая мотивировка станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изменения планируется внести в ст. 167 УК РФ.
Инициативу внес летом прошлого года на рассмотрение депутаты и сенаторы во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Они пояснили, что в ряде российских субъектов получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение военной операции на Украине и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях соответствующую символику.
Сейчас порча имущества по экстремистским мотивам влечет ответственность по менее строгой ч. 1 ст. 167 УК РФ (от штрафа 40 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет).
В Госдуме ранее предложили отменить срочную службу для участников СВО.
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