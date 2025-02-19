Дума ужесточила наказание за порчу имущества с символикой СВО

Инициативу внес летом прошлого года на рассмотрение депутаты и сенаторы во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Они пояснили, что в ряде российских субъектов получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение военной операции на Украине и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях соответствующую символику.

Сейчас порча имущества по экстремистским мотивам влечет ответственность по менее строгой ч. 1 ст. 167 УК РФ (от штрафа 40 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет).

В Госдуме ранее предложили отменить срочную службу для участников СВО.







