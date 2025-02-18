Контрактникам упростили получение денег вместо дней отдыха

Согласно прежним нормам, выплаты осуществлялись только после завершения задач и возвращения из командировки в пункт дислокации. Теперь же выплаты должны производиться ежемесячно одновременно с денежным довольствием, уточнили в минобороны.

Ранее сегодня в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимо освободить от срочной службы людей, добровольно заключивших с минобороны контракты на военную службу и принимавших участие в СВО не меньше полугода.



