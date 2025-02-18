Контрактникам упростили получение денег вместо дней отдыха
Контрактники смогут ежемесячно получать компенсации вместо дополнительных дней отдыха. Соответствующий приказ подписал глава минобороны Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно действующему закону, привлечение военных к задачам без ограничения служебного времени компенсируется днями отдыха или денежными средствами. Вид компенсации может быть выбран самим военнослужащим.
Согласно прежним нормам, выплаты осуществлялись только после завершения задач и возвращения из командировки в пункт дислокации. Теперь же выплаты должны производиться ежемесячно одновременно с денежным довольствием, уточнили в минобороны.
Ранее сегодня в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимо освободить от срочной службы людей, добровольно заключивших с минобороны контракты на военную службу и принимавших участие в СВО не меньше полугода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru