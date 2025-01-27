Дугин посчитал выборы в Белоруссии «триумфом Лукашенко»

Дугин назвал Лукашенко «незаменимым» и заявил, что считает, что «никакой альтернативы ему и его курсу, самое главное, быть не может». По его мнению, ставший президентом седьмой раз Лукашенко смог «удержать идентичность, укрепить суверенитет и возродить культуру Белоруссии».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН заявил, что Лукашенко «проводит самую скучную кампанию в истории страны». Он не проводил дебаты и не отвечал на вопросы избирателей. Кандидаты, которые участвовали в выборах, хвалили Лукашенко, оппозиционных кандидатов на выборах не было.







