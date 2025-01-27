Дугин посчитал выборы в Белоруссии «триумфом Лукашенко»
Прошедшие в Белоруссии выборы президента - это триумф Александра Лукашенко. Такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин.
Голосование в Белоруссии состоялось накануне, 26 января. По заявлению ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 86,82% голосов.
Дугин назвал Лукашенко «незаменимым» и заявил, что считает, что «никакой альтернативы ему и его курсу, самое главное, быть не может». По его мнению, ставший президентом седьмой раз Лукашенко смог «удержать идентичность, укрепить суверенитет и возродить культуру Белоруссии».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН заявил, что Лукашенко «проводит самую скучную кампанию в истории страны». Он не проводил дебаты и не отвечал на вопросы избирателей. Кандидаты, которые участвовали в выборах, хвалили Лукашенко, оппозиционных кандидатов на выборах не было.
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