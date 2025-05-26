Дугин назвал Индию прекрасной площадкой для переговоров РФ и США
Прекрасной площадкой для переговоров России и США могла бы стать Индия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский философ и политолог Александр Дугин.
По его словам, Индия находится в хороших отношениях и с Москвой, и с Вашингтоном, а также равноудалена, как от России, так и от США.
«Что касается Турции, НАТО, мы идём на их территорию — это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются», - заключил Дугин.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru