Дугин назвал Индию прекрасной площадкой для переговоров РФ и США

По его словам, Индия находится в хороших отношениях и с Москвой, и с Вашингтоном, а также равноудалена, как от России, так и от США.

«Что касается Турции, НАТО, мы идём на их территорию — это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются», - заключил Дугин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

