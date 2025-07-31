Онколог назвал продукт, который резко снижает риски развития рака
Клетчатка благотворно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта, резко снижает риски развития онкологических заболеваний, а вот копченая и жареная еда – потенциально опасны, заявил НСН врач-онколог Андрей Пылев.
Сбалансированное питание и минимизация алкоголя снижают риски развития рака, есть также «запрещенные» продукты, вред которых уже доказан онкологами, рассказал НСН врач-онколог Андрей Пылев.
Курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к онкологии, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА Новости. Пылев выделил продукт, который наоборот предотвращает развитие заболевания.
«Это все достаточно субъективно. Практически в любом продукте мы можем найти и потенциально опасные вещи, те же условные помидоры…Но можем найти и полезные вещи. Доказаны канцерогенные факторы, связанные с рационом питания. Мы точно знаем, что избыточное количество красного мяса – это один из факторов развития колоректального рака. В то же время акцент на клетчатку в рационе снижает риски. Клетчатка благотворно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта, резко снижает риски развития онкологических заболеваний. А вот копченая еда и жареная – потенциально опасны, как и избыточно горячая еда. Такая еда может увеличивать риски злокачественных опухолей. А сбалансированное питание, минимизация алкоголя благотворно влияют на работу органов и систем организма», - рассказал он.
При этом врач подчеркнул, что еда не является главным фактором развития опухолей.
«Надо понимать, что эти факторы внешнего воздействия все равно составляют небольшой процент от истинных причин возникновения злокачественных опухолей. В первую очередь лидируют генетические факторы, а также влияют причины, которые до сих пор не до конца изучены», - предупредил собеседник НСН.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал в пресс-центре НСН, что ожирение приводит не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к онкологии.
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