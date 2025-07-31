В Степанакерте снесли памятник художнику Айвазовскому

Памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в Степанакерте. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха.

В ведомстве отметили, что монумент, который был установлен в 2021 году, снесли «оккупационные власти Азербайджана». Агентство назвало снос монумента очередным свидетельством «политики по уничтожению армянского культурного присутствия».

Памятник Ивану Айвазовскому создал скульптор Салават Щербаков, монумент в Карабахе был посвящен живописцу и историко-культурным связям региона с армянским и мировым наследием.

Ранее в городе Берестин Харьковской области снесли бюст поэта Александра Пушкина, пишет RT.

