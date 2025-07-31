Посвященная Дню ВДВ праздничная программа пройдет в Музее Победы 2-3 августа

Праздничная программа, посвященная Дню ВДВ, пройдет в парке на Музее Победы на Поклонной горе 2 и 3 августа. Москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатные концерты и мастер-классы по программе семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

По словам представителей музея, ветераны-десантники каждый год посещают Парк Победы в День ВДВ, чтобы почтить память своих боевых товарищей, вспомнить армейские годы и возложить цветы на Аллее Мира к мемориалу воинам-интернационалистам.

Посетители музея смогут узнать о том, как подразделения парашютно-десантных войск проявили себя во время Великой Отечественной войны, а также пройти курс молодого бойца и почувствовать себя десантниками. Так, инструкторы на площадке «Десантники РККА» научат обращаться с парашютам и специальным снаряжением.

Кроме того, ветераны ВДВ смогут вспомнить армейские будни, а все желающие — освоить прикладные навыки на многочисленных площадках. Гости музея научатся ориентированию на месте, сборке-разборке автомата АК-74, установке армейской палатки, проверить меткость в страйкбольном тире Музея «Г.О.Р.А.» и посоревноваться в спортивных состязаниях. Участники мероприятий получат отметки в «Красноармейской книжке» в рамках квеста «Вперед к победе!». Их можно будет обменять на подарки и призы.

Для любителей музыки выступят артисты «Москонцерта», представители клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Побед», участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», проекта «Народный микрофон» и другие музыканты и солисты. Также посетители музея смогут поучаствовать в мастер-классе по современным танцам от студии Ивана Макарова.

Возле музея будут работать 80 интерактивных площадок, организаторы подготовили для гостей бесплатные концерты, творческие и спортивные состязания, экскурсии, мастер-классы и квесты.

Мероприятия проводятся при поддержке столичного правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

