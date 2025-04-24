Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине

По его словам, за пределами США нет никого, кто мог бы остановить боевые действия и «помочь заключить мир».

«Этот мир не будет комфортным ни для одной из сторон. Но, возможно, именно это позволит ему продлиться долго», - заключил польский лидер.

Ранее Дуда заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».