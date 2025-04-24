Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине
24 апреля 202518:36
Только США и американский лидер Дональд Трамп обладают силой, способной положить конец конфликту России и Украины. Таким мнением в интервью Euronews поделился президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, за пределами США нет никого, кто мог бы остановить боевые действия и «помочь заключить мир».
«Этот мир не будет комфортным ни для одной из сторон. Но, возможно, именно это позволит ему продлиться долго», - заключил польский лидер.
Ранее Дуда заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru