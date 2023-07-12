Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски ста тысяч солдат в Польшу при необходимости
НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае, если возникнет такая необходимость, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.
Он отметил, что это постулаты, которые были утверждены в рамках планов обороны НАТО. По его словам, такой сценарий возможен в случае нападения на Польшу.
До этого Дуда говорил, что НАТО может после окончания конфликта отправить на Украину миротворческую миссию, в которой примут участие польские военнослужащие. По словам политика, ситуация зависит от договоренностей, которые могут быть достигнуты на мирных переговорах в случае, если Киев на них согласится.
Кроме того, польский президент рассказал, что Варшава поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. При этом Дуда считает, что членство Киева в альянсе до прекращения боевых действий могло бы спровоцировать противостояние НАТО и России, передает «Радиоточка НСН».
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