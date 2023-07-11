Захарова: Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО

По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Захарова отметила, что «с неоформленными границами» Украина не нужна в НАТО.

Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

