Захарова: Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО
Польша не заинтересована в присоединении Киева к Североатлантическому альянсу, так как сама хочет заполучить территории Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу Al Jazeera.
По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Захарова отметила, что «с неоформленными границами» Украина не нужна в НАТО.
Ранее, в конце июня, Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».
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