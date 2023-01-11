Зеленский договорился с лидерами Польши и Литвы о поддержке Украины

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа по результатам второго саммита Люблинского треугольника подписали во Львове совместную декларацию о продолжении поддержки Киева со стороны Варшавы и Вильнюса, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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В сообщении говорится, что польский и литовский президенты выразили «поддержку созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана», представленного их украинским коллегой.

«В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине», - подчеркнули в офисе Зеленского.

Также отмечается, что декларация фиксирует поддержку Польшей и Литвой перспективы получения Украиной членства в Евросоюзе и НАТО.

Ранее Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Польша передаст Украине роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛитваПольшаВладимир Зеленский
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