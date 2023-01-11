Зеленский договорился с лидерами Польши и Литвы о поддержке Украины
Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа по результатам второго саммита Люблинского треугольника подписали во Львове совместную декларацию о продолжении поддержки Киева со стороны Варшавы и Вильнюса, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В сообщении говорится, что польский и литовский президенты выразили «поддержку созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана», представленного их украинским коллегой.
«В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине», - подчеркнули в офисе Зеленского.
Также отмечается, что декларация фиксирует поддержку Польшей и Литвой перспективы получения Украиной членства в Евросоюзе и НАТО.
Ранее Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Польша передаст Украине роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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