В Госдуме назвали удар ВСУ по Геленджику «варварством и садизмом»

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком — это варварство и садизм. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По его словам, в Геленджике нет военных объектов, зато есть «колоссальное количество мирных» граждан.

«Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку... Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — подчеркнул депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, указала, что поддерживающие Киев НАТО и Евросоюз стали частью террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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