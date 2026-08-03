В Госдуме назвали удар ВСУ по Геленджику «варварством и садизмом»

По его словам, в Геленджике нет военных объектов, зато есть «колоссальное количество мирных» граждан.

«Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку... Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — подчеркнул депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, указала, что поддерживающие Киев НАТО и Евросоюз стали частью террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».