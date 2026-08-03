В Госдуме назвали удар ВСУ по Геленджику «варварством и садизмом»
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком — это варварство и садизм. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, в Геленджике нет военных объектов, зато есть «колоссальное количество мирных» граждан.
«Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку... Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — подчеркнул депутат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, указала, что поддерживающие Киев НАТО и Евросоюз стали частью террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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