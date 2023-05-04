DPA: Шольц высказался за включение Африканского союза в G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Африканский союз (АС) следует включить в состав Группы двадцати («Большая двадцатка», G20), сообщает агентство DPA.

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В ходе визита в Эфиопию он отметил, что подобное решение стало бы отражением «уважения к континенту, его государствам и его растущему населению».

Ране президент США Джо Байден официально предложил Африканскому союзу присоединиться к «Большой двадцатке» «в качестве постоянного члена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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