«Дождемся холодов»: Протесты в Молдавии пока не угрожают режиму Санду
Западу нужно перестать поддерживать нынешнюю власть, сказал НСН молдавский эксперт Игорь Тулянцев.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что режиму Майи Санду пока ничего не угрожает, но если Запад не хочет получить отрицательный рейтинг среди населения, то ему надо перестать поддерживать нынешнюю власть.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал рост протестных настроений в стране. В частности, он назвал беспределом разгон палаточного городка протестующих и пообещал, что правящая партия Молдавии и текущее руководство республики «ответят за совершаемое беззаконие». Тулянцев считает, что власть получила санкции у Запада на репрессии.
«Полиция ведет себя жестко. Власть получила от коллективного Запада санкции на репрессии. В этом контексте можно утверждать, что власть получила легитимность за пределами страны, но не внутри. Поэтому режиму абсолютно плевать, что будут думать люди, как будут выживать. У Санду и депутатов от ее партии «Действие и солидарность» (PAS, - прим. НСН) проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги, покупкой продуктов не будет. Пока их поддерживает Запад им плевать на эти протесты. Но, партия PAS – антиевропейская, поскольку дискредитирует Евросоюз. У этого протеста должна быть внешняя легитимизация, если Запад не хочет, чтоб их рейтинг в обществе был отрицательный, то они должны перестать поддерживать нынешнюю власть», - сказал Тулянцев.
Собеседник НСН отметил, что люди сегодня ведут себя более радикально, чем оппозиционные партии.
«Люди доведены до отчаяния, с ужасом ждут похолодания и счетов за ЖКУ. Рейтинг партии PAS стремительно снижается, это тоже правда. Что касается Додона, то это он виноват в том, что пришла к власти Санду. Его анализ сегодня мало кого интересует. Партию, которую он представляет, ведет себя пассивно, не проявляет себя, как партия оппозиционного толка. Складывается впечатление, что есть попытки договориться с властью. Народ более радикален, чем партия Додона», - отметил Тулянцев.
Угрозы для режима Санду, по словам эксперта, сейчас нет, но все может измениться уже зимой.
«Чем ближе к холодам, тем угроза для власти будут нарастать. Людям жить тяжело, если власть не услышит их, то людей будет больше. Надеюсь, что западные партнеры Санду увидят это и перестанут крышевать антинародную власть», - резюмировал Тулянцев.
Ранее около 60% жителей Молдавии выступили против вступления республики в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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