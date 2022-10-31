«Дождемся холодов»: Протесты в Молдавии пока не угрожают режиму Санду

Собеседник НСН отметил, что люди сегодня ведут себя более радикально, чем оппозиционные партии.

«Люди доведены до отчаяния, с ужасом ждут похолодания и счетов за ЖКУ. Рейтинг партии PAS стремительно снижается, это тоже правда. Что касается Додона, то это он виноват в том, что пришла к власти Санду. Его анализ сегодня мало кого интересует. Партию, которую он представляет, ведет себя пассивно, не проявляет себя, как партия оппозиционного толка. Складывается впечатление, что есть попытки договориться с властью. Народ более радикален, чем партия Додона», - отметил Тулянцев.

Угрозы для режима Санду, по словам эксперта, сейчас нет, но все может измениться уже зимой.

«Чем ближе к холодам, тем угроза для власти будут нарастать. Людям жить тяжело, если власть не услышит их, то людей будет больше. Надеюсь, что западные партнеры Санду увидят это и перестанут крышевать антинародную власть», - резюмировал Тулянцев.

Ранее около 60% жителей Молдавии выступили против вступления республики в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

