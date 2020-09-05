Доверенное лицо Тихановской выехала из Белоруссии

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», —сообщают в пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции.

Ранее, 3 сентября, Ковалькова и ее соратник по координационному совету Сергей Дылевский арестованы на 15 суток. Их якобы обвинили в организации несанкционированной акции в Белоруссии.

