Доверенное лицо Тихановской выехала из Белоруссии
Ольга Ковалькова, доверенное лицо представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской, покинула страну. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ковалькова выехала в Варшаву, уточняет Газета.ru.
«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», —сообщают в пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции.
Ранее, 3 сентября, Ковалькова и ее соратник по координационному совету Сергей Дылевский арестованы на 15 суток. Их якобы обвинили в организации несанкционированной акции в Белоруссии.
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