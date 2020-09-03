Лукашенко обвинил Украину, Польшу, Чехию, Литву в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии обвинил Украину, Польшу, Литву и Чехию в попытках повлиять на ситуацию в республике. Эту тему Александр Лукашенко поднял в ходе согласования назначения новых глав местных исполнительных органов в районах Гомельской области, передает агентство БелТА.

По утверждению главы государства, на обстановку в республике в большей мере оказывают влияние внешние силы, которые также стремятся управлять акциями протеста. «Оно (вмешательство) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», - подчеркнул Лукашенко.

Он, в частности, подчеркнул, что Белоруссия никогда не смирится с тем, что, например, в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и заявляют, что при распаде республики Гродненская область отойдет Польше. Лукашенко также предложил Литве заняться своими проблемами, а не указывать на недостатки соседна, и подчеркнул, что Минск хорошо относится к Вильнюсу.

