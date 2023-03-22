Доцент МГИМО оценил вероятность ареста Путина в ЮАР

Топорнин вспомнил случай с президентом Судана Омаром аль-Баширом, когда МУС также выдал ордер на его арест, в итоге политика по приезду в ЮАР никто не арестовал.

Он пояснил, что у МУС нет служб, которые могли бы исполнять решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на внутренние силы государств. В итоге решение принимают компетентные органы страны, исполнять или игнорировать подобные постановления суда.

Ранее бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН назвал решение МУС об аресте Путина мощнейшим ударом по ООН.

