Дотком: Разрешение бить вглубь РФ дальнобойными ракетами приведет к катастрофе

Заявление президента РФ Владимира Путина по поводу возможного разрешение США об ударах дальнобойным оружием вглубь российских территорий свидетельствует, что инициатива Запада может привести к трагедии, сообщил в своих соцсетях бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Услышали Путина: США не решились одобрить дальнобойные удары по России

«Мы очень близко к катастрофе», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сделал заявления о решении Вашингтона по данному вопросу. Однако, издание Politico сообщило, что оно может быть принято в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на конец сентября, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетыРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры