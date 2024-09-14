Дотком: Разрешение бить вглубь РФ дальнобойными ракетами приведет к катастрофе
Заявление президента РФ Владимира Путина по поводу возможного разрешение США об ударах дальнобойным оружием вглубь российских территорий свидетельствует, что инициатива Запада может привести к трагедии, сообщил в своих соцсетях бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Мы очень близко к катастрофе», — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».
Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сделал заявления о решении Вашингтона по данному вопросу. Однако, издание Politico сообщило, что оно может быть принято в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на конец сентября, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru