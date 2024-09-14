Дотком: Разрешение бить вглубь РФ дальнобойными ракетами приведет к катастрофе

«Мы очень близко к катастрофе», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сделал заявления о решении Вашингтона по данному вопросу. Однако, издание Politico сообщило, что оно может быть принято в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на конец сентября, напоминает «Радиоточка НСН».

