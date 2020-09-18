«Будем держать американцев в тонусе». В Госдуме ответили США на Крым
Депутат Госдумы Андрей Луговой и полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН сошлись во мнении, что Украина уже давно зависима от США, и Вашингтон используют ее территорию как свою.
Представители российского посольства в США потребовали разъяснений от властей США по поводу репортажа, вышедшего на телеканале NBC. В материале утверждалось, что Вашингтон помогал «украинским подразделениям, которые воевали с российскими войсками в Крыму».
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в интервью НСН заявил, что совсем не удивлён подобным «сотрудничеством» Украины и США.
«Под управлением США находится такая недострана, как Украина, и без США ничего она не сделает. Спецслужбы Украины посадили на каждом этаже по црушнику, и те сидят и рулят. Поэтому и операция против Белоруссии была разработана совместно с американцами, об этом и наши высокопоставленные чиновники говорили с трибуны. И в Крыму попытки забрасывать туда диверсионные группы тоже предпринимались с указания Штатов. А ведь целью был симферопольский аэропорт. Нет пределов Соединённым Штатам. Нам остается только одно: ничему не удивляться», - предложил Луговой.
Подобной точки зрения придерживается и депутат Госдумы Андрей Луговой. Как отметил он в беседе с НСН, Украина финансово зависима от США, а взамен предоставляет свои территории для провокаций в Крыму.
«Если мы понаблюдаем особенно в последние месяцы за активностью американцев в районе Крыма, то вполне можно назвать это моральной поддержкой тех провокаций со стороны Украины, о которых мы сейчас говорим. Нам же в ответ тоже нужно держать в тонусе американцев, чтобы они получали достойный ответ на свои недостойные действия», - заявил парламентарий.
Ранее первый президент Украины, глава делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН назвал условия отказа Украины от «нормандского формата» и поставил позицию Киева в зависимость от действий Москвы.
При этом только за последние недели в сентябре было зафиксированы два подобных инцидента. Сначала самолеты ВВС США имитировали бомбардировку на подлете к Крыму. А затем американские стратегические бомбардировщики Б-52, которые способны нести ядерное оружие, со стороны Украины пролетели над побережьем Азовского моря рядом с ДНР и северных берегов Крымского полуострова.
«На бумаге у нас есть все договоренности, но спецслужбы – это молоток и отвертка, а рулят всем политики. А между политиками контакта нет. Американцы, будто взбесившись, проводят странную политику и у себя, и за рубежом. Всем сложно вести себя с американцами, и нам тоже», - утверждает полковник ФСБ Луценко.
Ранее США бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что США помогают спецслужбам Украины с весны 2014 года, регулярно передавая данные со своих разведывательных спутников.
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