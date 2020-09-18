«Разведка – две трети победы»: Стрелков рассказал, как США помогают Украине

США помогают спецслужбам Украины с весны 2014 года, регулярно передавая данные со своих разведывательных спутников, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, это достаточно серьёзная поддержка.

«Разведка — это две трети победы в нынешней войне. Средства связи, и даже помощь в плане навигационного оборудования», - приводит его комментарий Ura.ru.

Также, по словам Стрелкова, американцы уже седьмой год поставляют Киеву снаряжение, которое используется для успешных боевых действий.