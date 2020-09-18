«Разведка – две трети победы»: Стрелков рассказал, как США помогают Украине

США помогают спецслужбам Украины с весны 2014 года, регулярно передавая данные со своих разведывательных спутников, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, это достаточно серьёзная поддержка.

«Разведка — это две трети победы в нынешней войне. Средства связи, и даже помощь в плане навигационного оборудования», - приводит его комментарий Ura.ru.

Также, по словам Стрелкова, американцы уже седьмой год поставляют Киеву снаряжение, которое используется для успешных боевых действий.

РФ потребовала от США объяснить данные о поддержке диверсий в Крыму

Ранее посольство РФ потребовало разъяснений от властей США в связи с публикацией о предполагаемой поддержке, которую Вашингтон оказывает «украинским подразделениям» в Крыму. Если это не географическая ошибка, то Вашингтон должен уточнить, как именно помогал СБУ, считают российские дипломаты.

Стрелков со своей стороны отметил, что украинские агенты могут легко попасть на территорию Крыма, поскольку береговая полоса очень большая. Теоретически возможны даже заброска оружия и высадка агентуры, полагает он.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАКрымИгорь Стрелков
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