Кравчук рассказал об условиях отказа Украины от «нормандского формата»

Киев потребовал разъяснений Кремля о встрече в «нормандском формате». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главы Германии, России, Украины и Франции планируют провести встречу. Однако затем замминистра МИД РФ Андрей Руденко заявил, что это «неправда».

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что позиции украинской и российской сторон сводятся к невозможности в настоящий момент проводить саммит.

«Говорить, что готовятся конкретные шаги, пока нельзя. Есть соответствующие заявления о том, что после возможно еще одной встречи политических советников глав государств такой саммит может состояться. Слово «может» очень важное. Заявления российской стороны несколько по-другому формулируют эту задачу. Они пока не отрицают полностью, говорят, что нет такой возможности. На таком этапе сегодня находится эта главная задача. Одна сторона говорит, что саммит «может» состояться, другая - что «пока нет» такой возможности», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что согласие Москвы на отказ от «нормандского формата» удовлетворило бы Киев.