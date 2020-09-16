Кравчук рассказал об условиях отказа Украины от «нормандского формата»

Первый президент Украины рассказал в эфире НСН о будущем «нормандского формата».

Киев потребовал разъяснений Кремля о встрече в «нормандском формате». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главы Германии, России, Украины и Франции планируют провести встречу. Однако затем замминистра МИД РФ Андрей Руденко заявил, что это «неправда».

Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что позиции украинской и российской сторон сводятся к невозможности в настоящий момент проводить саммит.

«Говорить, что готовятся конкретные шаги, пока нельзя. Есть соответствующие заявления о том, что после возможно еще одной встречи политических советников глав государств такой саммит может состояться. Слово «может» очень важное. Заявления российской стороны несколько по-другому формулируют эту задачу. Они пока не отрицают полностью, говорят, что нет такой возможности. На таком этапе сегодня находится эта главная задача. Одна сторона говорит, что саммит «может» состояться, другая - что «пока нет» такой возможности», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что согласие Москвы на отказ от «нормандского формата» удовлетворило бы Киев.

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«Что касается вообще "нормандского формата" – я не вижу причин сказать, что он вообще не работает. Это может сказать только сам "нормандский формат". Когда соберутся главы четырех государств и сделают заявление, что такой формат себя исчерпал. Но я не верю, что такое может быть. Мы не считаем, что сегодня-завтра Минские соглашения исчерпали себя. Как и "нормандский формат". Мы, Украина, считаем, что есть такая перспектива, и при воле и желании, прежде всего, России, это можно рассматривать как рычаги достижения мира на Донбассе», - заключил он.

Ранее МИД Украины выступил с официальным заявлением по «нормандскому формату». В ведомстве отметили, что Зеленский имел в виду не точную дату встречи, а «принципиальную готовность» всех участников провести саммит. Украинская сторона заявила, что высказывание Руденко может являться сигналом к тому, что российская сторона не очень заинтересована в урегулировании конфликта. Комментарий политика назвали «недостаточно дипломатическим».

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ФОТО: РИА Новости
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