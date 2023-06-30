На Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев

Украина получит истребители F-16 не позже, чем через два месяца. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews.

На Украине рассказали о переговорах с Западом по поводу F-16

По его словам, это произойдет, когда будет закончена подготовка украинских аэродромов и созданы ремонтные базы, а также завершат подготовку пилоты ВВС Украины, проходящие обучение на Западе.

«Это всего лишь вопрос логистики», - пояснил он.

Подоляк отметил, что подготовка инфраструктуры аэродромов идет в ускоренном порядке.

Ранее глава офиса Зеленского понадеялся на получение F-16 до конца года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:логистикаПоставкиИстребителиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры