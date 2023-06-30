На Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев
Украина получит истребители F-16 не позже, чем через два месяца. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Inews.
По его словам, это произойдет, когда будет закончена подготовка украинских аэродромов и созданы ремонтные базы, а также завершат подготовку пилоты ВВС Украины, проходящие обучение на Западе.
«Это всего лишь вопрос логистики», - пояснил он.
Подоляк отметил, что подготовка инфраструктуры аэродромов идет в ускоренном порядке.
Ранее глава офиса Зеленского понадеялся на получение F-16 до конца года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru