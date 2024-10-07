СМИ: Украинские власти тайно обсуждают передачу территорий России
Украинские власти могут проводить закрытые переговоры с Россией о возможной передаче части территорий, которые Киев все еще считает своими, сообщает Financial Times.
Согласно источникам газеты, в украинском правительстве возникли опасения относительно нехватки ресурсов — как в плане вооружений, так и кадров — для возврата контролируемых Россией территорий.
Издание утверждает, что обсуждаются условия, при которых Россия сохранит фактический контроль над около 20% территории Украины.
Официальные заявления по этому поводу пока не прозвучали, а переговоры ведутся за закрытыми дверями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru