СМИ: Украинские власти тайно обсуждают передачу территорий России

Украинские власти могут проводить закрытые переговоры с Россией о возможной передаче части территорий, которые Киев все еще считает своими, сообщает Financial Times.

Согласно источникам газеты, в украинском правительстве возникли опасения относительно нехватки ресурсов — как в плане вооружений, так и кадров — для возврата контролируемых Россией территорий.

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Издание утверждает, что обсуждаются условия, при которых Россия сохранит фактический контроль над около 20% территории Украины.

Официальные заявления по этому поводу пока не прозвучали, а переговоры ведутся за закрытыми дверями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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