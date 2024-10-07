СМИ: Украинские власти тайно обсуждают передачу территорий России

Украинские власти могут проводить закрытые переговоры с Россией о возможной передаче части территорий, которые Киев все еще считает своими, сообщает Financial Times.

Согласно источникам газеты, в украинском правительстве возникли опасения относительно нехватки ресурсов — как в плане вооружений, так и кадров — для возврата контролируемых Россией территорий.