Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны в Польше. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что причиной такого решения послужил надвигающийся шторм на штат Флорида. Как заявил Трамп, вместо него на памятное событие отправится вице-президент Майк Пенс.
Визит Трампа в Польшу планировался с 31 августа по 2 сентября. Советник по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что в Варшаве американский лидер проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Отметим, что во Флориде объявлен режим ЧС из-за ухудшающихся погодных условий.
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