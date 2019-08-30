Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны в Польше. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что причиной такого решения послужил надвигающийся шторм на штат Флорида. Как заявил Трамп, вместо него на памятное событие отправится вице-президент Майк Пенс.

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Визит Трампа в Польшу планировался с 31 августа по 2 сентября. Советник по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что в Варшаве американский лидер проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что во Флориде объявлен режим ЧС из-за ухудшающихся погодных условий.


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ФОТО: РИА Новости
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