Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны в Польше. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что причиной такого решения послужил надвигающийся шторм на штат Флорида. Как заявил Трамп, вместо него на памятное событие отправится вице-президент Майк Пенс.